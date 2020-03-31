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29 bin 400 kaçak maske yakalandı

İstanbul Küçükçekmece ve Bahçelievler'de tekstil atölyelerine düzenlenen baskınla 29 bin 400 sağlık maskesi ele geçirilirken iş yerleri mühürlendi.

AA31 Mart 2020 Salı 11:19 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 11:19
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Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kanarya Mahallesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinde izin belgesiz sağlık maskesi üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese düzenlenen baskında 5 bin 400 sağlık maskesi, maske üretiminde kullanılan kumaşlar ve paketlemede kullanılan çok sayıda boş kutu ele geçirildi.

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Yenibosna Merkez Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesine düzenlediği baskında 24 bin maske, maske üretiminde kullanılan rulo halde 3 top kumaş bez ele geçirildi.

İş yerleri ilçe zabıta ekiplerince mühürlendi.

4 bin yıllık tarihiyle medeniyetin beşiğiydi, şimdi sessizliğe büründü

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