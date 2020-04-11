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29 bin 500 kaçak maskeye yakalandı

İstanbul'da kaçak üretilen 29 bin 500 tıbbi maskeye el konuldu.

AA11 Nisan 2020 Cumartesi 13:39 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 13:40
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Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası maske, eldiven ve dezenfektan gibi ürünlere duyulan ihtiyacı, kaçak üretim yaparak fırsata çevirmek isteyenlerle mücadelesini sürdürüyor.

Polis ekipleri, Soğanlı Mahallesi'nde bir tekstil atölyesinde hijyenik olmayan ortamda, kalite standartlarının altında tıbbi maske üretilerek piyasaya sürülmeye çalışıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, kutular içerisindeki ve dikiş masalarındaki 29 bin 500 maske ve maske yapımında kullanılan çok sayıda tekstil ürünü ile dikiş makinesine el koydu.

İş yeri sahibine, kaçak ve sağlıksız üretim yapmaktan idari para cezası uygulanırken, atölye zabıta ekiplerince mühürlendi.

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