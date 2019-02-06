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29 binden fazla METE tabancası güvenlik güçlerine teslim edildi

Özgün Yerli Tabanca Geliştirme Projesi kapsamında şu ana kadar toplamda 53 binden fazla tabanca yerli olarak üretildi. Üretilen silahlar Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyete teslim edildi.

  • star.com.tr
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının resmi Twitter sayfasından yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanlığı ikinci 100 gün icraat programında yer alan; "En az 18.000 adet Özgün Yerli Tabanca METE'nin teslim edilmesi" madddesi kapsamında bu süre zarfında 29 binden fazla METE tabancası Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyete teslim edildi. Böylece şu ana kadar toplamda 53 binden fazla tabanca yerli olarak üretildi ve teslim edildi" denildi.

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