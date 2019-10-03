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29 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim tatili kaç gün?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm yurtta çoşku ile kutlanacak. 29 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim tatili kaç gün? gibi soruların yanıtları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde '1923 yılızda Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.' denilmektedir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.İşte tüm detaylar..

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29 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim tatili kaç gün? gibi soruların yanıtları çalışanlar ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm yurtta çoşku ile kutlanacak. Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 
 
29 EKİM RESMİ TATİL Mİ? 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde 923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır.
 
29 EKİM TATİLİ KAÇ GÜN?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir.
 

 
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN ÖNEMİ NEDİR?
Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.
 
Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.
 

 
1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir.
 
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.

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