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29 Ekim'de açılacak havalimanında THY'nin ilk uçuşları belirlendi

Türk Hava Yollarının (THY) 29 Ekim tarihinde açılacak İstanbul Yeni Havalimanı'ndan gerçekleştireceği ilk uçuşlar belli oldu.

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THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, tarihe, İstanbul Yeni Havalimanı'ndan havalanan ilk yolcu uçağı olarak geçecek uçak 31 Ekim tarihli "TK2124" kodlu İstanbul Yeni Havalimanı (ISL) - Ankara Esenboğa Havalimanı (ESB) seferini gerçekleştirecek. Saat 11.10'da icra edilecek uçuşun yaklaşık 45 dakika sürmesi bekleniyor.

31 Ekim'deki ilk uçuşun ardından 30 Aralık tarihine kadar İstanbul Yeni Havalimanı'ndan, dış hatlarda Azerbaycan/Bakü ve Kıbrıs/Ercan, iç hatlarda ise Ankara, Antalya ve İzmir'e her gün uçuş planlanıyor. İstanbul Yeni Havalimanı'ndan gerçekleştirilecek uçuşlar yolculara yeni havalimanı içinde bağlantılı uçma imkanı da sunacak.

"Boeing 737-800" tipi uçaklar ile gerçekleştirilmesi planlanan seferler haftalık 7 frekans olarak icra edilecek.

31 Aralık'ta gerçekleşecek büyük taşınma sonrasında tüm operasyonu, Atatürk Havalimanı'nda yeni havalimanına aktaracak yeni bir planlama yapılacak.

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