29 Ekim 2021 Cuma 12:49 - Güncelleme: 29 Ekim 2021 Cuma 12:49

29 Ekim'de toplu ulaşımla yolculuk yapmak isteyenler otobüs ve metroların ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Resmi bayramlarda genellikle toplu ulaşım araçları halka ücretsiz hizmet veriyor. 29 Ekim 2021 Cumhuriyet Bayramı'nın da resmi tatil olması nedeniyle metro, Marmaray, vapur ve otobüslerin ücretsiz olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki ulaşım araçlarının ücret tarifesi ile ilgili kurumlardan resmi açıklamalar geldi. Buna göre 29 Ekim'de metrolar ve Marmaray ücretsiz mi? 29 Ekim 2021 otobüsler bedava mı?

29 EKİM'DE METROLAR VE MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim'de otobüsler, metro ve vapurlar ücretsiz olacak. Bugün toplu ulaşım İstanbul ve Ankara ücretsiz, İzmir'de ise yüzde 50 indirimli olarak hizmet verecek. Alınan karar göre otobüs, vapur, metro, Marmaray, Ankaray 24 saat boyunca ücretsiz olacak.

Yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle toplu ulaşım araçlarına ücretsiz binecek.

29 EKİM 2021 OTOBÜSLER BEDAVA MI?

Uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (havalimanı otobüsleri hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.

ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?

EGO Genel Müdürlüğü, Ankara'da toplu taşıma araçlarının 29 Ekim'de ücretsiz olacağını duyurdu. Ankara'da 29 Ekim 2021 Cuma günü saat 06.00'dan 23.59'a kadar toplu taşıma ücretsiz olacak.



Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında yurttaşlar, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz faydalanacak.

İZMİR'DE OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

İzmir'de ise toplu taşıma araçlarına binecek olan vatandaşlar yüzde 50 indirim ile toplu taşıma kullanabilecekler.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında yurttaşlar, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz faydalanacak.