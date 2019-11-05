29 Ekim'i kana bulayacaktı! DEAŞ'ın bir numaralı bombacısı yakalandı Terör örgütü DEAŞ'ın bomba uzmanı olan ve örgüt tarafından kullanılan bomba düzeneklerini tasarlayan terörist, Azez'de bir çadır kentte yakalandı. Teröristin, 29 Ekim'de büyük bir saldırı planladığı ortaya çıktı.