29 Ekim'i kana bulayacaktı! DEAŞ'ın bir numaralı bombacısı yakalandı
Terör örgütü DEAŞ'ın bomba uzmanı olan ve örgüt tarafından kullanılan bomba düzeneklerini tasarlayan terörist, Azez'de bir çadır kentte yakalandı. Teröristin, 29 Ekim'de büyük bir saldırı planladığı ortaya çıktı.
Fırat Kalkanı Bölgesinde görev yapan Türk danışman polisleri, Azez'de bomba düzeneği hazırlayan DEAŞ'lı teröristleri uzun süre izledi, adreslerini belirledi.
DEAŞ terör örgütünün bomba uzmanı olarak görev yapan ve terör örgütü tarafından kullanılan bomba düzeneklerini tasarlayan Hayrullah Fethi isimli şahıs, Azez Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekiplerinin de desteğiyle çadır kentte yakalandı.
Teröristin, 29 Ekim'de Azez'de bombalı saldırı planladığı ortaya çıktı.
Zanlı bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Kaynak: TRT Haber
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