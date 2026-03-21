İSTANBUL 10°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2026 Cumartesi / 3 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3346
  • EURO
    51,3419
  • ALTIN
    6406.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 29 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Güncel

29 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İçişleri Bakanlığı, 29 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 139 şüpheliden 14'ünün tutuklandığını bildirdi.

AA21 Mart 2026 Cumartesi 15:02
29 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, aralarında Ankara, İstanbul, Konya, Antalya, Kayseri ve Şanlıurfa'nın da bulunduğu 29 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar düzenlendi.

İki hafta süren operasyonlarda yakalanan 139 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer zanlıların işlemleri sürüyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin, haklarında aranma kaydı bulunduğu, terör örgütüne finansal destek sağladıkları ve geçmiş dönemlerde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlendi.

  • DEAŞ operasyon
  • terör şüphelileri
  • 139 yakalama

ÖNERİLEN VİDEO

MSB'den duygulandıran 18 Mart paylaşımı: O Türk milletinin dimdik duran iradesidir

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.