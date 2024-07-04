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29 ilde FETÖ operasyonu! 108 şüpheli yakalandı

29 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen 'Kıskaç-20' operasyonlarında 108 şüpheli yakalandı. Ayrıca, operasyonlar kapsamında, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile bazı dijital materyallerin ele geçirildiği açıklandı.

Star Gazetesi4 Temmuz 2024 Perşembe 17:31 - Güncelleme:
29 ilde FETÖ operasyonu! 108 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen "KISKAÇ-20" operasyonlarında 108 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Ankara, Adıyaman, Antalya, Aksaray, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kahramanmaraş, Kırşehir, Malatya, Mersin, Muş, Sakarya, Sinop, Siirt, Şırnak, Tokat ve Uşak'ta FETÖ'ye yönelik düzenlenen "KISKAÇ-20" operasyonlarında şüphelilerin; Örgütün sözde "Emniyet Mahrem Yapılanması, Askeri Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları, Örgütün "Gaybubet Evi" olarak adlandırdığı Hücre Evlerinde saklandıkları ve ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, İfade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi" dedi.

Operasyonlar kapsamında, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile bazı dijital materyallerin ele geçirildiği açıklandı.

Operasyonları katılan polis ekiplerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.

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