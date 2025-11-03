29 kişi hayatını kaybetmişti: Gece kulübü yangını davasında ara karar açıklandı

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 4 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ve müştekiler ile tarafların avukatları katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar ve müştekiler ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Mahkeme başkanı, celse arasında ek bilirkişi raporunun geldiğini bildirdi.

Raporda "iş kazası" olarak tanımlanan yangının, "öngörülebilir, engellenebilir ve basit tedbirlerle sonuçları yok edilebilir nitelikte olduğu" belirtildi.

Sanıkların kusur durumlarına da yer verilen raporda, "Yüksek tutuşma kabiliyetine sahip yanıcı malzemelerin bulunduğu ortamda gerekli özen ve dikkati göstermeksizin ve kişisel koruyucu eleman kullanmaksızın çalışma yapılması ve kaynak işlemi sırasında gerekli soğutma işleminin yapılmaması dava konusu yangının kök sebebi olduğu" tespiti yer aldı.

Raporda, sanık Şehzade Şekergümüş'ün eylemleri ile sanıklar Mehmet Menduh Ceylan ve İsmet Şen'in birinci derecede asli etkili olduğu ifade edildi.

Sanık İbrahim Bildirici'nin olayda ikinci derecede asli etkili, sanık Çağatay Altunel'in eylemlerinin çalışanı Ahmet Meddus'un vefatı olayında birinci derecede tali etkili, sanık Kahraman Erdem'in eylemlerinin, çalışanı Ahmet Sever'in vefatında, birinci derecede tali etkili olduğu vurgulanan raporda, maktul Ramazan Alpan'ın eylemlerinin kendisi ve çalışanları Efe Demir, Mahmut Emin Kaya, Muhammet Ali Yıldırım ve Onur Aladağ'ın vefatları olayında birinci derecede tali etkili olduğu ifade edildi.

Raporda, maktul Ahmet Sever'in de birinci derecede asli etkili olduğu, sanıklar Fatma Dörtgül, Sibel Çelik ve Dursun Çelik'in ise kusursuz olduğu kaydedildi.

Masquerade Club isimli iş yerinin çalışma ruhsatında yazan faaliyeti sırasında olayın meydana gelmediği, işletmenin tamirat-tadilat işlemleri yapıldığı şantiye ortamındayken yangının çıktığı değerlendirilen raporda, kamu görevlilerinin kusur ve sorumluluklarının "idare hukukunu ilgilendirdiği ve değerlendirme harici tutulmasının uygun olacağı belirtildi.

Duruşmada söz alan müşteki Tuğba Okumuş, kardeşi Mehmet Okumuş'u yangında kaybettiklerini belirterek, "Bu sessiz sedasız ilerleyen, hiç kimsenin sesimizi duymadığı davada, Kartalkaya'daki heyet gibi karar vereceğinize inanıyorum. Ömür boyu size minnettar kalacağız." diye konuştu.

Müşteki Gülsen Kaya, bilirkişi raporunda, eğlence anında yangın çıkmadığı için işletmecinin kusurlu görülmediğine ilişkin tespiti kabul etmediğini ifade ederek, "Eğlence anında bu yangın çıkmadığı için işletmeci kusurlu görülmemiş bunu kabul etmiyorum." dedi.

Hayatını kaybeden Şivan Dolu'nun kardeşi Zülfiye Dolu da davanın çok uzadığını ve bu süreçte yıprandıklarını dile getirdi.

Bilirkişi raporunun çelişkili olduğunu kaydeden Dolu, "Ben devlet memuruyum. Bana birisi imza at dediğinde bakarım. Fatma Hanım nasıl böyle bir şeye imza atıyor." diye konuştu.

Söz verilen tutuklu sanık ve avukatları ise tahliye talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, birleşen dosya kapsamında sanıklar Rıza Yılmaz, Ahmet Koray Bayraktaroğlu, Yasemin Saral, Ahmet Mithat Şermet, İtfaiye Çavuşu Fazlı Yavuz, eski İtfaiye Zabıta Amiri Numan Bulburu, eski İtfaiye Müdür Yardımcısı Tuncay Akdağ, eski İtfaiye Teknik Müdür Yardımcısı Şükrü Öztürk, belediyede çalışan kamu görevlileri Feridun Tayfun Erelmas, Lalehan Taşdelen Başkaya, Nilüfer Oğuz, Rahşan Tekin Ölmez ve Uğur Türkyılmaz hakkında dosyanın resen seçilecek belediye, imar-yapı mevzuatı konusunda uzman bilirkişi heyetine tevdi edilerek sanıkların eylemleri yönünden kusur durumlarına ilişkin rapor aldırılmasına karar verdi.

Tutuklu sanıkların tahliye talebini reddeden heyet, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 22 Aralık'a erteledi.