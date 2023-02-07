29 saat sonra gelen mucize! Enkazdan sağ olarak kurtarıldılar

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binalarda enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ekipler, Osmaniye Esenevler Mahallesi İstasyon Caddesi'nde yıkılan 40 dairenin bulunduğu 10 katlı Bilge Sitesi enkazında 30 yaşındaki Kubilay isimli vatandaşa, yaklaşık 26 saat sonra ulaştı. Enkazdan çıkarılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

HATAY'DA YIKILAN BİNALARIN ENKAZINDAN 1'İ ÇOCUK 4 KİŞİ KURTARILDI



Sahil Güvenlik ve AFAD koordinasyonundaki GEA İnsani Yardım Arama Kurtarma Derneği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 5 katlı Reşit Apartmanı'nın enkazındaki Mehmet (23) ve kardeşi Hakan Yılmaz Çağan'a (10) saat 03.35 sularında ulaşıldı.

Ekipler, binanın çevresindeki 5 katlı Yalım Apartmanı'ndaki çalışmalarda 26 yaşındaki Kubilay Özer'e, Akgül Apartmanı'ndaki kurtarma çalışmasında da Nejla Baygül'e aynı saatlerde ulaştı. Vatandaşların da desteğiyle ambulanslara taşınan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

GAZİANTEP'TE YIKILAN BİNANIN ENKAZINDAN 28 SAAT SONRA 5 KİŞİ KURTARILDI



Fatih Sultan Mahallesi'ndeki 6 katlı Furkan Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ortam dinlemesinin ardından enkazın altından yaklaşık 28 saat sonra Döne Özkılıç ile çocukları Abdulkadir, Beyza ve Elif Özkılıç enkazdan kurtarıldı.

Ortam dinlemesinin ardından enkazın altında olduğu belirlenen Aysu Yılmaz, yaklaşık 29 saat sonra kurtarılarak çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.



Aile, bölgedeki sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Bu arada, yıkılan binanın çevresinde bekleyen vatandaşlar enkaz altında kalan yakınlarından haber bekliyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA YIKILAN BİNANIN ENKAZINDAN 27 SAAT SONRA 1 KİŞİ KURTARILDI



Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bölgede olumsuz hava şartlarına rağmen gece boyu süren arama kurtarma çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla yoğun şekilde devam ediyor.

Çok sayıda binanın yıkıldığı Trabzon Caddesi'ndeki 7 katlı Anadolu Apartmanı'ndan seslerin gelmesi üzerine dün akşam saatlerinde arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Yaklaşık 11 saatlik çalışma sonrası Rümeysa Yalçınkaya, depremden 27 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olan Yalnıçkaya, kontrol amacıyla hastaneye sevk edildi.

DİYARBAKIR'DA YIKILAN BİNANIN ENKAZINDAN 28 SAAT SONRA BİR KADIN KURTARILDI



Depremden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan binalar arasında yer alan merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak'taki Sözel Apartmanı'nda, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerin gece boyu süren çalışmaları sonucu enkaz altından, 28 saat sonra Merve Özgürdemir (27) kurtarıldı. Yaralı olarak enkazdan çıkarılan Özgürdemir, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İSKENDERUN'DA YIKILAN BİNANIN ENKAZINDA KALAN ANNE OĞUL KURTARILDI



Pınarbaşı Caddesi'ndeki bir binanın enkazında AFAD koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, Eyüpsultan Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri enkaz altında kalanlar olduğunu tespit etti.

Ekiplerin çalışması sonucu anne ve oğlu depremden saatler sonra yaralı çıkartıldı. Annenin isminin Feride, oğlunun adının Doruk olduğu öğrenildi. Bilinçleri açık olan iki kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.