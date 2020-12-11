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  • 29 yaşındaki genç av için gittiği kayalıklardan düşüp öldü
Güncel

29 yaşındaki genç av için gittiği kayalıklardan düşüp öldü

Batman'da, arkadaşlarıyla avlanmaya çıkan Hakan Akın (29), dengesini kaybedip, kayalıklardan düşerek, hayatını kaybetti.

DHA11 Aralık 2020 Cuma 10:01 - Güncelleme: 11 Aralık 2020 Cuma 10:01
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Olay, dün Gercüş'te meydana geldi. Hakan Akın, bir grup arkadaşıyla birlikte Yemişli köyü kırsalına avlanmaya gitti. Akın, av sırasında iddiaya göre bulunduğu kayalıklardan dengesini kaybederek, boşluğa düştü. Akın'ın düştüğünü gören arkadaşları, jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, uzun uğraşlar sorucu Akın'a ulaştı. Yapılan kontrolde Akın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hakan Akın'ın cansız bedeni, otopsi için Gercüş Devlet Hastanesi'ne götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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