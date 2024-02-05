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  • 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi Beylikdüzü'nde yakalandı
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29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi Beylikdüzü'nde yakalandı

Kağıthane'de işlediği yağma ve mala zarar verme suçlarından 29 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K. Beylikdüzü'nde yakalandı.

DHA5 Şubat 2024 Pazartesi 11:00 - Güncelleme:
29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi Beylikdüzü'nde yakalandı
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Kağıthane'de, 3 Ocak tarihinde 'yağma' ve 'mala zarar verme' suçlarından 29 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K.'yı yakalamak için İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler R.K.'nın Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Geçen Perşembe günü ekipler, şüphelinin bulunduğu adrese operasyon düzenledi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İş yerine yapılan operasyonda, şüpheli R.K. ve yanında bulunan B.Ç. gözaltına alındı. Yapılan aramada, 1 adet hafif makinalı Uzi silah, 3 adet ruhsatsız tabanca, 5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İki şüpheli hakkında 6136 SKM ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarında adli işlem başlatıldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.Ç. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken R.K. İse 'birden fazla ruhsatsız silah bulundurma' suçu ve kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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