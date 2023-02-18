İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2023 Cumartesi / 28 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8672
  • EURO
    20,1799
  • ALTIN
    1117.06
  • BIST100
    5026.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 296. saatte gelen müjde: Biri çocuk 3 kişi kurtarıldı
Güncel

296. saatte gelen müjde: Biri çocuk 3 kişi kurtarıldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Kanatlı Apartmanı'nın enkazından biri çocuk 3 kişi depremin 296. saatinde çıkarıldı. Enkazdan 3 kişiyi sağ çıkaran Kırgız ekip o anı anlattı. Kurtarma ekibinin komutanı Albay Rısbek Coldoşbayev, 'Bu enkazın başına bu sabah 08.00'de geldik. Arama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada ses aldık. Bunun üzerine çalışmalarımızı hızlandırarak 3 kişiye sağ, 2 kişinin de cansız bedenine ulaştık. Kişilere sağ ulaştığımızda gerçekten çok sevindik.' dedi.

AA/İHA18 Şubat 2023 Cumartesi 11:40 - Güncelleme:
296. saatte gelen müjde: Biri çocuk 3 kişi kurtarıldı
ABONE OL

"Asrın felaketi" Kahramanmaraş merkezli depremlerde, General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'nde yıkılan binanın enkazında ekiplerce arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi.

Kırgızistan'dan gelenlerin de arasında yer aldığı arama kurtarma ekiplerince depremin 13. gününde gerçekleştirilen yoğun çalışmada, 3 kişinin canlı olduğu tespit edildi.

Enkazın altında belirlenen bölgeye yoğunlaşan ekipler, depremin 296. saatinde, yabancı uyruklu Samir Muhammed Accar, eşi Ragda ve 12 yaşındaki çocuklarını çıkardı.

Samir Muhammed Accar ve eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı, çocukları ise enkazdan çıkarıldıktan sonra yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aynı enkazda, çiftin 2 çocuğunun da hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan, Ragda Accar kentteki sahra hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

DEPREMİN 296. SAATİNDE ENKAZ ALTINDA İLK TEMAS

Hatay Antakya Kanatlı apartmanında depremin 296. saatinde Suriye uyruklu Semir Muhammed Accar, bir çocuk ve bir kadın enkazdan sağ olarak çıkartılmıştı. Arama kurtarma ekiplerinin Suriyeli depremzede ile enkaz altında ilk teması cep telefonu kameralarına yansıdı. Accar'ın enkaz altında kalan diğer kişilerle ilgili ekiplere bilgi vermeye çalıştığı görüldü.

HATAY'DA DEPREMİN 296. SAATİNDE ENKAZDAN 3 KİŞİYİ SAĞ ÇIKARAN KIRGIZ EKİP O ANI ANLATTI

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'ndeki Kanatlı Apartmanı'nın enkazından, biri çocuk 3 kişi depremin 296. saatinde sağ çıkarıldı.

Enkazdan sağ çıkarılan Samir Muhammed Accar ve eşi ambulansla hastaneye kaldırılırken çocukları ise enkazdan çıkarıldıktan sonra yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığına bağlı arama kurtarma ekibinin komutanı Coldoşbayev, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'deki deprem bölgelerinde 187 kişilik Kırgız arama kurtarma ekibi olarak 11 günden beri çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Coldoşbayev, Hatay'daki çalışmaların 3'üncü gününde olduklarını söyledi.

Coldoşbayev, saat 10.30'da enkazdan 3'ü sağ olmak üzere 5 kişiyi çıkardıklarını belirterek "Bu 11 günde toplam 8 kişiyi enkazdan sağ olarak çıkarmış olduk." dedi.

Kırgız ekibinin komutanı Coldoşbayev, şöyle devam etti:

"Bu enkazın başına sabah 08.00'de geldik. Arama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada ses aldık. Bunun üzerine çalışmalarımızı hızlandırarak 3 kişiye sağ, 2 kişinin de cansız bedenine ulaştık. Kişilere sağ ulaştığımızda gerçekten çok sevindik." diye konuştu.

Coldoşbayev, deprem felaketinin yaşanmasının ardından arama kurtarma ekibi olarak Türkiye'ye yardıma geldiklerini belirterek "Türk halkının çok sabırlı olduğunu gördük, bu da bizi çok duygulandırdı." ifadelerini kullandı.

Çevrede bulunan vatandaşlar, 3 kişiyi enkazdan sağ çıkaran Kırgız ekipleri tebrik edip onlarla kucaklaştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.