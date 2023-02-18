296. saatte gelen müjde: Biri çocuk 3 kişi kurtarıldı

"Asrın felaketi" Kahramanmaraş merkezli depremlerde, General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'nde yıkılan binanın enkazında ekiplerce arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi.

Kırgızistan'dan gelenlerin de arasında yer aldığı arama kurtarma ekiplerince depremin 13. gününde gerçekleştirilen yoğun çalışmada, 3 kişinin canlı olduğu tespit edildi.

Enkazın altında belirlenen bölgeye yoğunlaşan ekipler, depremin 296. saatinde, yabancı uyruklu Samir Muhammed Accar, eşi Ragda ve 12 yaşındaki çocuklarını çıkardı.

Samir Muhammed Accar ve eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı, çocukları ise enkazdan çıkarıldıktan sonra yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aynı enkazda, çiftin 2 çocuğunun da hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan, Ragda Accar kentteki sahra hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

DEPREMİN 296. SAATİNDE ENKAZ ALTINDA İLK TEMAS



Hatay Antakya Kanatlı apartmanında depremin 296. saatinde Suriye uyruklu Semir Muhammed Accar, bir çocuk ve bir kadın enkazdan sağ olarak çıkartılmıştı. Arama kurtarma ekiplerinin Suriyeli depremzede ile enkaz altında ilk teması cep telefonu kameralarına yansıdı. Accar'ın enkaz altında kalan diğer kişilerle ilgili ekiplere bilgi vermeye çalıştığı görüldü.

HATAY'DA DEPREMİN 296. SAATİNDE ENKAZDAN 3 KİŞİYİ SAĞ ÇIKARAN KIRGIZ EKİP O ANI ANLATTI



Hatay'ın merkez Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'ndeki Kanatlı Apartmanı'nın enkazından, biri çocuk 3 kişi depremin 296. saatinde sağ çıkarıldı.

Enkazdan sağ çıkarılan Samir Muhammed Accar ve eşi ambulansla hastaneye kaldırılırken çocukları ise enkazdan çıkarıldıktan sonra yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığına bağlı arama kurtarma ekibinin komutanı Coldoşbayev, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'deki deprem bölgelerinde 187 kişilik Kırgız arama kurtarma ekibi olarak 11 günden beri çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Coldoşbayev, Hatay'daki çalışmaların 3'üncü gününde olduklarını söyledi.

Coldoşbayev, saat 10.30'da enkazdan 3'ü sağ olmak üzere 5 kişiyi çıkardıklarını belirterek "Bu 11 günde toplam 8 kişiyi enkazdan sağ olarak çıkarmış olduk." dedi.

Kırgız ekibinin komutanı Coldoşbayev, şöyle devam etti:

"Bu enkazın başına sabah 08.00'de geldik. Arama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada ses aldık. Bunun üzerine çalışmalarımızı hızlandırarak 3 kişiye sağ, 2 kişinin de cansız bedenine ulaştık. Kişilere sağ ulaştığımızda gerçekten çok sevindik." diye konuştu.

Coldoşbayev, deprem felaketinin yaşanmasının ardından arama kurtarma ekibi olarak Türkiye'ye yardıma geldiklerini belirterek "Türk halkının çok sabırlı olduğunu gördük, bu da bizi çok duygulandırdı." ifadelerini kullandı.

Çevrede bulunan vatandaşlar, 3 kişiyi enkazdan sağ çıkaran Kırgız ekipleri tebrik edip onlarla kucaklaştı.