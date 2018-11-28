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2B arazilerine başvuruda son 3 gün

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2B arazileri ile ilgili 'Herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için vatandaşlarımızın en geç 30 Kasım 2018 tarihi itibarıyla başvuru ve ödemelerini yapmaları gerekiyor' dedi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada "2B kapsamında, 2018 Kasım ayı itibarıyla yaklaşık 534 bin taşınmaz 759 bin hak sahibine satıldı ve bu hak sahibi vatandaşlarımız tapularına kavuştu. Bu satışların toplam değeri yaklaşık 11,3 milyar lira. Bu bedelin 7,8 milyar lirası tahsil edildi, geri kalan kısmı ise taksitler halinde ödenmeye devam ediliyor" ifadelerini kullandı.

(Milliyet)

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