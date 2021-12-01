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3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Fatih'te 1 kamyonet ve 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA1 Aralık 2021 Çarşamba 23:29 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 23:29
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Alınan bilgiye göre, Vatan Caddesi'nde Aksaray yönüne seyreden 34 ME 6100 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle 34 THH 18 plakalı taksiyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle refüjü aşarak karşı şeride geçen kamyonet, Bayrampaşa yönüne giden 34 YR 1144 ve 34 BCM 794 plakalı araçlara çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis caddede güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle Bayrampaşa istikametinde araç yoğunluğu oluştu.

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