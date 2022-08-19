3 askerimizi şehit eden terörist sağ olarak yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Suriye-Resulayn bölgesine, 'Habur' kod adlı Hüseyin Muhammed isimli örgüt mensubunun, Haseki'den geçiş yapacağı bilgisi üzerine, Resulayn Yerel Kolluk Kuvveti ve Jandarma Danışma Komutanlığı'nın müşterek operasyonuyla Resulayn ilçe merkezinde yakalandı.

Örgüt mensubunun Haseki/Şeddadi bölgesinde örgütsel eğitim aldığı, örgüt içerisinde Kaleşnikof Piyade tüfeği ve Dragunov keskin nişancı tüfeği kullandığı, sözde Samir Taburunda faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Örgüt mensubunun Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütüne takviye maksatlı geldiği ve 3 TSK personelinin şehit edilmesi olayının faili olduğu tespit edildi.