3 ayaklı kıskaçla PKK’ya ağır darbe

İran-Suriye sınırındaki Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı güvenlik tedbiri ile Türkiye'ye yönelik takviye terör kaynağını bitirmek, doğu ve güneydoğudaki DBP'li belediyelerin gelirlerinin Kandil'e finans olarak akmasının önüne geçmek için yürütülen üç ayaklı strateji sonuç verdi.

Takviye terörist gücüne, belediyelere atanan kayyumlar ile de finans gücüne ağır darbe vurularak ülke içinde zayıflatılan terör örgütü PKK İç Güvenlik Operasyonlarıyla da süpürülüyor. Ülke içinde 3 ila 4 bin terörist rezervi nokta operasyonlarla 750'ye düşürüldü. İmkansızlıklarla köşeye sıkışan 350'ye yakın terörist ise örgütten koparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

SINIRDA KUŞ UÇMUYOR

Suriye ve Iran sınırlarımızda toplam 900 kilometre moduler beton duvar tamamlandı. Sınıra örülen kalkan ile takviye terörist gücünün Türkiye'ye sızması engellenirken, önemli finans hatlarından olan yasa dışı sınır geçişleri ve kaçakçılığın da önü kesilmiş oldu.

KAYYUMLAR ETKİLİ OLDU

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Terör örgütünün ana finans kaynağını ise DBP'li belediyelere atanan kayyumlar engelledi. Kayyum atanan 94 belediyede şimdiye kadar 7,5 milyar TL para, terör örgütüne gitmesi önlenerek hizmet ve yatırımlara harcandı. Söz konusu belediyelerin terör örgütüne para aktarmaları nedeniyle bölge esnafına ve kamuya yıllarca ödemedikleri 3 milyar TL borç kapatıldı.

(Sabah)