İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Haziran 2024 Pazartesi / 4 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4024
  • EURO
    34,8923
  • ALTIN
    2401.98
  • BIST100
    10047.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 3 aydır ödemelerini alamayan İSKİ, İETT memurları İBB önünde eylem yaptı
Güncel

3 aydır ödemelerini alamayan İSKİ, İETT memurları İBB önünde eylem yaptı

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından haklarının ve taleplerinin karşılanmadığı gerekçesiyle eylem yaptı. Grup adına basın açıklaması yapan Tüm Bel-Sen İstanbul 4 No'lu Şube Başkanı Yoldaş Türkoğlu, İSKİ, İETT ve İBB memurlarının 3 aydır sözleşme ödemelerini alamadığını söyledi.

AA10 Haziran 2024 Pazartesi 14:53 - Güncelleme:
3 aydır ödemelerini alamayan İSKİ, İETT memurları İBB önünde eylem yaptı
ABONE OL

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonuna (KESK) bağlı Tüm Bel-Sen İstanbul 4 No'lu Şube üyeleri, Fatih Saraçhane'deki İBB binası önünde bir araya geldi.

"Sadakaya Hayır, Emekçiden Yana Toplu Sözleşme" yazılı pankart açan üyeler, "Ekrem Başkan sesimizi duy", "Yönetim uyuma, memuruna sahip çık", "Birleşe birleşe kazanacağız" şeklinde sloganlar attı.

Grup adına basın açıklaması yapan Tüm Bel-Sen İstanbul 4 No'lu Şube Başkanı Yoldaş Türkoğlu, İSKİ, İETT ve İBB memurlarının 3 aydır sözleşme ödemelerini alamadığını söyledi.

2024-2025 yıllarını kapsayacak sözleşmede hiçbir mali, sosyal, demokratik kazanım içermeyen bir dayatmayla karşı karşıya olduklarını ifade eden Türkoğlu, sendikanın tüm ısrarına ve neden olacağı mağduriyet bilinmesine rağmen yerel seçim öncesi yapılan sözleşmeden, "Yeni sözleşme imzalanana kadar eski sözleşme geçerlidir." maddesinin çıkarıldığını belirtti.

Türkoğlu, sosyal ve demokratik taleplerin müzakere dahi edilmediğini öne sürerek, "İşte size fırsat. Samimiyetinizi gösterin, yetkinizi kullanın. İSKİ, İETT, İBB çalışanı kamu emekçilerinin az da olsa yüzünü güldürün. Sendikasız demokrasi, toplu sözleşmesiz sendika olmaz. Önümüz bayram. Emekçiler, 3 aydır çıplak maaşla geçinmeye çalışıyor. Bu krizi çözün, bir an önce toplu sözleşmeyi imzalayın." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından sendika üyeleri, bir süre oturma eylemi yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.