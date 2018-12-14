3 ayrı evden çaldığı eşyaları satarken yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki Eyyubiye ve Eyüp Nebi Mahallesi'nde 3 ayrı evde yaşanan hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek görgü tanıklarını dinleyen ekipler, şüphelinin A.K. olduğunu belirledi.

Ekipler, takibe aldığı A.K'yi, çaldığı eşyaları satarken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "nitelikli hırsızlık" suçundan tutuklandı.