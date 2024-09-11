3 bakan Narin Güran'ın mezarını ziyaret edecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün Diyarbakır'a giderek Narin Güran'ın mezarını ziyaret edecek.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narin cinayetine dair bugün yaptığı açıklamada, "Kaybolduğu haberi alınır alınmaz devletimizin tüm kurumları arama çalışmalarını başlatsa da ne yazık ki, Narin'in acı haberini aldık. Bakanlık olarak, sahada, tüm ekiplerimizle sürecin en başından itibaren psikososyal destek hizmeti sağladık. Bugün de Adalet Bakanımız ile Diyarbakır'da yavrumuzun kabrini ziyaret edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.