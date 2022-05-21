İSTANBUL 23°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mayıs 2022 Cumartesi / 20 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,8769
  • EURO
    16,8435
  • ALTIN
    942.556
  • BIST100
    2372.35
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 3 bin 688 emniyet mensubu bir üst rütbeye terfi etti
Güncel

3 bin 688 emniyet mensubu bir üst rütbeye terfi etti

Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek ve Merkez Değerlendirme Kurulları, 3 bin 688 emniyet mensubunu bir üst rütbeye terfi ettirdi.

AA21 Mayıs 2022 Cumartesi 18:36 - Güncelleme:
ABONE OL

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3. sınıf emniyet müdürü 291 personel 2. sınıf emniyet müdürü rütbesine, 4. sınıf emniyet müdürü 148 personel 3. sınıf emniyet müdürü rütbesine, emniyet amiri 98 personel 4. sınıf emniyet müdürü rütbesine, 76 başkomiser emniyet amiri rütbesine, 221 komiser başkomiser rütbesine, 2 bin 854 komiser yardımcısı ise komiser rütbesine yükseldi.

Ayrıca 1. sınıf 131, 2. sınıf 86, 3. sınıf 4 ve 4. sınıf 1 emniyet müdürü ile 3 emniyet amirinin 2 yıl süreyle görevine devamına, farklı rütbelerdeki 44 personelin ise emekliye sevkine karar verildi.

Kararlar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayıyla yürürlüğe girdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.