3 bin 688 emniyet mensubu bir üst rütbeye terfi etti

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3. sınıf emniyet müdürü 291 personel 2. sınıf emniyet müdürü rütbesine, 4. sınıf emniyet müdürü 148 personel 3. sınıf emniyet müdürü rütbesine, emniyet amiri 98 personel 4. sınıf emniyet müdürü rütbesine, 76 başkomiser emniyet amiri rütbesine, 221 komiser başkomiser rütbesine, 2 bin 854 komiser yardımcısı ise komiser rütbesine yükseldi.



Ayrıca 1. sınıf 131, 2. sınıf 86, 3. sınıf 4 ve 4. sınıf 1 emniyet müdürü ile 3 emniyet amirinin 2 yıl süreyle görevine devamına, farklı rütbelerdeki 44 personelin ise emekliye sevkine karar verildi.

Kararlar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayıyla yürürlüğe girdi.