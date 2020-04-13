İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7805
  • EURO
    7,4089
  • ALTIN
    369.057
  • BIST100
    97206.7
Güncel

3 bin 900 kaçak maskeye el kondu

İstanbul Zeytinburnu'nda kaçak üretilen 3 bin 900 cerrahi maskeye el konuldu.

AA13 Nisan 2020 Pazartesi 15:21 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 15:21
ABONE OL

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası maske, eldiven ve dezenfektan gibi ürünlere duyulan ihtiyacı, kaçak üretim yaparak fırsata çevirmek isteyenlerle mücadelesini sürdürüyor.

Polis ekipleri, Çırpıcı Mahallesi'nde bir tekstil atölyesinde hijyensiz ortamda kalite standartlarının altında cerrahi maske üretilerek piyasaya sürülmeye çalışıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, kutular içerisindeki ve dikiş masalarındaki 3 bin 900 cerrahi maske ile maske yapımında kullanılan çok sayıda tekstil ürünü ve dikiş makinelerine el koydu.

İş yeri sahibi ve 6 çalışana, kaçak ve sağlıksız üretim yapmaktan idari para cezası uygulanırken, atölye ise zabıta ekiplerince mühürlendi.

Balık tutmak için gittiği gölette kaybolan gencin cesedi bulundu

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.