24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,719
  • 6,323
  • 275.213
  • 100339
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

3 bininci ameliyat  çocukluk arkadaşına

Böbrek yetmezliği hastası arkadaşını gerçekleştirdiği nakille hayata bağlayan doktor, “3 bin böbrek nakli ameliyatına girdim. En çok zorlandığım operasyon buydu” dedi. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Antalya’da çocukluklarından bu yana birbirlerini tanıyan iki arkadaşın hikayesi, tanık olanları duygulandırdı. 10 yıl boyunca birlikte ağaçlara tırmanın, yüzleri, üstleri kir pas içinde köy sokaklarında koşturan, birbirleriyle hem çok iyi anlaşıp hem de kavgaya tutuşmaktan geri kalmayan iki arkadaştan Yücel Yüksel (41) çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürerek doktor olurken, Hamdi Ekelik (42)  ise gönül verdiği toprakla uğraşmayı seçerek çiftçi oldu. 

MESLEĞİN EN ZOR ANI 

O günlerden geriye kalan bir kare siyah beyaz fotoğraf ise iki çocukluk arkadaşının hayatlarındaki en kıymetli anı olarak albümlerde yerini aldı. Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Yücel Yüksel, Ekelik’in 2 yıl önceki telefonuyla hayatının en zor anlarını yaşadı. Yüksek tansiyona bağlı kronik böbrek yetmezliği tanısı alan Ekelik’in acil böbrek nakli olması gerekiyordu. 

Bugüne kadar 3 bin böbrek nakli ameliyatına giren Op. Dr. Yüksel, ilk kez bir hasta yakını olmanın duygusallığı ve stresine rağmen arkadaşının ameliyatını kendisi yapmak istedi. Masada yatan arkadaşını ameliyat eden Opr. Dr. Yücel Yüksel ise meslek yaşamında duygusal olarak en çok zorlandığı ameliyatı gerçekleştirdi. Annesi Hanife Ekelik’in (65) böbreğiyle yaşama tutunan Hamdi Ekelik sağlığına kavuşup çiftçiliğe devam ederken, Op. Dr. Yüksel ise arkadaşının hayata yeniden tutunmasından dolayı mutlu. 

Köpek balığı saldırısını drone ile engelledi! İşte o anlar...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan Şaziye Erdoğan'a tebrik

Başkan Erdoğan'dan Şaziye Erdoğan'a tebrik

ABD, Ruhani ve Zarif'e vize verdi

ABD, Ruhani ve Zarif'e vize verdi

Netanyahu, Trump'a yanlış bilgiler verdi

Netanyahu, Trump'a yanlış bilgiler verdi

PFDK'dan Elneny'e şok ceza

PFDK'dan Elneny'e şok ceza

Roma-Medipol Başakşehir CANLI

Roma-Medipol Başakşehir CANLI

DAEŞ'ın celladı İzmir’de yakalandı

DAEŞ'ın celladı İzmir’de yakalandı

ABD'ye net mesaj: Geciktirme olursa bu çalışmalar biter

ABD'ye net mesaj: Geciktirme olursa bu çalışmalar biter

Rusya'dan Türkiye'ye yolcu uçaklarını ortak üretme teklifi

Rusya'dan Türkiye'ye yolcu uçaklarını ortak üretme teklifi
 

POPÜLER HABERLER

Sağlamcı kapkaççı... 'Boynunuzdaki gerçek altın mı' dedi, aldığı cevapla kapkaç yaptı

Sağlamcı kapkaççı... 'Boynunuzdaki gerçek altın mı' dedi, aldığı cevapla kapkaç yaptı

Gökyüzünde şov yaptılar! 'SoloTürk' TEKNOFEST'te nefes kesti

Gökyüzünde şov yaptılar! 'SoloTürk' TEKNOFEST'te nefes kesti

Çorum'a bile leblebi gönderiliyor! İşte o ilçemiz

Çorum'a bile leblebi gönderiliyor! İşte o ilçemiz

Yılın belli aylarında görünüyor, sular çekilince ortaya çıktı

Yılın belli aylarında görünüyor, sular çekilince ortaya çıktı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA