3 bininci ameliyat  çocukluk arkadaşına

Antalya’da çocukluklarından bu yana birbirlerini tanıyan iki arkadaşın hikayesi, tanık olanları duygulandırdı. 10 yıl boyunca birlikte ağaçlara tırmanın, yüzleri, üstleri kir pas içinde köy sokaklarında koşturan, birbirleriyle hem çok iyi anlaşıp hem de kavgaya tutuşmaktan geri kalmayan iki arkadaştan Yücel Yüksel (41) çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürerek doktor olurken, Hamdi Ekelik (42) ise gönül verdiği toprakla uğraşmayı seçerek çiftçi oldu.

MESLEĞİN EN ZOR ANI

O günlerden geriye kalan bir kare siyah beyaz fotoğraf ise iki çocukluk arkadaşının hayatlarındaki en kıymetli anı olarak albümlerde yerini aldı. Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Yücel Yüksel, Ekelik’in 2 yıl önceki telefonuyla hayatının en zor anlarını yaşadı. Yüksek tansiyona bağlı kronik böbrek yetmezliği tanısı alan Ekelik’in acil böbrek nakli olması gerekiyordu.

Bugüne kadar 3 bin böbrek nakli ameliyatına giren Op. Dr. Yüksel, ilk kez bir hasta yakını olmanın duygusallığı ve stresine rağmen arkadaşının ameliyatını kendisi yapmak istedi. Masada yatan arkadaşını ameliyat eden Opr. Dr. Yücel Yüksel ise meslek yaşamında duygusal olarak en çok zorlandığı ameliyatı gerçekleştirdi. Annesi Hanife Ekelik’in (65) böbreğiyle yaşama tutunan Hamdi Ekelik sağlığına kavuşup çiftçiliğe devam ederken, Op. Dr. Yüksel ise arkadaşının hayata yeniden tutunmasından dolayı mutlu.