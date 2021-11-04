3 boyutlu maketlerle hazırlanıldı, operasyon 27 saat sürdü! Kamerunlu siyam ikizlerin ailesinden Türkiye'ye teşekkür

AA 4 Kasım 2021 Perşembe 13:04 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 13:04

Caroline ve Richard Akwe çiftinin Kamerun'da doğan ikizleri Elizabeth ve Mary'nin idrardan sindirim yollarına, boşaltım ve genital sistemlerinden sinir ve damar sistemlerine kadar birçok yapışık yeri bulunuyordu. Şu anda 16 aylık olan ikizler, Kamerun Cumhurbaşkanlığının girişimiyle 7 ay önce Türkiye'ye getirildi.



Üsküdar Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altına alınan ikizler için ameliyattan önce 7 ay boyunca multidisipliner tedavi süreci yürütüldü. Riskin en aza indirilmesi için ameliyat öncesi ikizlerin radyolojik ve angiografik incelemelerinin ardından 3 boyutlu maketleri hazırlandı.



Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Burak Tander, Çocuk Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Memet Özek, Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hakan Ağır, Anestezi Uzmanı Doç. Dr. Serpil Ustalar Özgen ve Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Agop Çıtak'ın gözetiminde yaklaşık 60 kişilik hekim ve sağlık profesyoneli, yapışık ikizleri ayırmak için çalışmaya başladı. Hazırlıkların ardından ameliyata alınan ikizler, 27 saatlik operasyonla sağlıklarına kavuştu.



Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Tander, operasyon hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tander, dünyada çok seyrek rastlanılan yapışık ikiz vakasıyla karşılaştıklarını söyledi.

İkizlerin kalçalarından yapışık olduğunu belirten Tander, "Bu şekli de daha da az rastlanılan bir durum aslında. Bunların ayrılması çok özellik isteyen bir hazırlık ve ekip gerektiriyor. Bunların ayrılabilmesi için boşaltım sistemi, sindirim sistemi, genital sistem ve merkezi sinir sisteminin bağlantılarının doğru bir şekilde ayrılması gerekiyordu. Yaklaşık 60 kişilik bir ekiple bu ikizleri ayırabildik." dedi.

Operasyondan önce uzun hazırlıklar yaptıklarını, önce fotoğraflarını görerek, tanı koyduklarını dile getiren Tander, şöyle devam etti:

"Bundan sonra radyolojik incelemelerle hangi doku ve organların ortak olduğunu belirlemek gerekli oldu. İyi bir literatür taraması yaptık. Uzun toplantılar yaptık ve ameliyat planımızı belirlemeye çalıştık. Bu ameliyat planını yapabilmek için de üç boyutlu bir maket hazırlattık. O maket üzerinde de çalışarak ve görüntüler üzerinde çalışarak ameliyat planını yaptık ve ön ameliyatlarımızı gerçekleştirdik. Planlama hazırlıkları birkaç ay sürdü. O birkaç ayın sonunda artık ameliyatı yapacak hale geldiler. Ayırma ameliyatı yaklaşık 27 saat sürdü. Önce beyin cerrahisi ekibi girdi ve omuriliğin birlikte olan kısımlarını ayırdı. Bunun arkasından plastik cerrahi ekibiyle girdi ve dokuları ayırdı. Arkasından çocuk cerrahisi ekibi, kalp damar cerrahisi ekibi girdi. Boşaltım, dolaşım, sindirim sisteminin ayrılma ve genital sistemin ayrılma aşamalarını yaptık. Bunlar da tamamlandıktan sonra yeniden plastik cerrahi ekibi bebeklerin üzerinin örtülme işlemini yaptı. Bununla birlikte biz yeniden devreye girdik. Rektumunu oluşturduk. İdrar yollarını oluşturduk. Vajina oluşturduk."

Tander, ameliyattan sonra da yoğun tedavi gören ikizlerin bundan sonra normal yaşamlarına devam edebileceğini bildirdi.



- "TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ BİZİ MUTLU ETTİ"

Baba Richard Akwe, ilk girişimlerinin ardından Ankara'daki Kamerun Büyükelçiliğinin desteğiyle Türkiye geldiklerini söyledi.

Kızlarının İstanbul'da yapılan operasyonla birbirinden ayrılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Akwe, "Türkiye sağlık sistemi bizi mutlu etti. Hiçbir sorun yaşamadık. Şu ana kadar da çok mutluyuz. Herhangi bir sorun olmadı. Aldığımız hizmetler gayet iyi. Türkiye malzemeler açısından Kamerun'dan daha iyi. Kamerun'da bilgisayarlı tomografi ve MR makineleri bulamadık. O nedenle Türkiye'yi tercih ettik. Türkiye sağlık alanında Kamerun'dan daha iyi olduğu için buraya geldik. Acıbadem gibi bir hastanenin Kamerun'da açılmasını istiyoruz. Bu bizim için çok iyi olur. Türkiye dışında ABD'de bir hastaneye başvurduk. Başvuru kabul edildi ama biz Türkiye'yi tercih ettik." diye konuştu.



Anne Caroline Akwe, hamile kaldıktan kısa bir süre sonra ikizlerin yapışık olduğunu öğrendiğini belirtti.

Bunu öğrendiğinde üzüldüğünü ancak kendini çok kötü hissetmediğini belirten Akwe, "Allah ne verdiyse onu kabul ettik. Kamerun'daki doktorlar ikizlerin ayrılabileceğini bize söylediler. Kızlarım ameliyatla birbirinden ayrıldı. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum, çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Akwe, sürecin beklediklerinden daha uzun sürdüğünü dile getirerek, "7 aylık süreç biraz zor geçti. İlk geldiğimizde 3 ay kalacağımızı düşündük. 'Üç aydan fazla olabilir' dendiğinde bütün programımız değişti. Hastane çok iyi. Türk halkı çok iyi. Herhangi bir sorun yaşadık. Aldığımız hizmetler bizi çok mutlu etti." değerlendirmesini yaptı.

Anne Akwe, ikiz kızlarının doktor olmasını istediğini de sözlerine ekledi.