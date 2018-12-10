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Türkiye ekonomisine ilişkin 2018 yılı üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte 1.6 büyüme kaydetti.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dönemsel gayri safi yurt içi hasıla verilerini duyurdu. Türkiye ekonomisine ilişkin 2018 yılı üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 1,6 büyüme kaydetti

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