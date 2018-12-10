Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dönemsel gayri safi yurt içi hasıla verilerini duyurdu. Türkiye ekonomisine ilişkin 2018 yılı üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 1,6 büyüme kaydetti
Ayrıntılar geliyor...
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.