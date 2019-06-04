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3 çocuk annesi, ağabeyinin evinin yanında ölü bulundu

GAZİANTEP'te, Derya Hökelek (42) misafirliğe geldiği ağabeyinin evinin yanındaki boş arsada ölü bulundu.

  • DHA
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Olay, öğle saatlerinde Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; mahallede oyun oynayan çocuklar, boş arsada yerde hareketsiz yatan kadını fark edince durumu ailelerine bildirdi. Ailelerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin incelemesinde boş alanda hareketsiz yatan Derya Hökelek´in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis yaptığı araştırmada üzerinde darp izleri olan Derya Hökelek´in cesedinin, ağabeyinin evinin yanında bulunduğunu tespit etti. Daha öce intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen, eşinden ayrılmış olan 3 çocuk annesi Hökelek´in cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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