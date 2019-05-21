28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0574
  • 6,7576
  • 248.465
  • 85.680
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

3 çocuk annesini öldürüp, cenaze törenine de katılmış

Tunceli'de 6 gün önce öldürülen kadının cinayeti ile ilgili çalışma yapan güvenlik güçleri, cinayet şüphelisini tespit ederek yakalarken, katilin şüphe çekmemek için olay günü araziden mantar toplayıp sattığı, ardından da cenaze törenine katıldığı ortaya çıktı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, 6 gün önce Hozat ilçesi Geçimli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvanlarını otlatmaya götüren 3 çocuk annesi Sakine Oğuz (57), öldürülmüş olarak bulundu. Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderilen Oğuz'un yapılan otopsisinde, kadının darp edildiği aynı zamanda 2 el ateş edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. 
 
Cinayetle ilgili İlçe Cumhuriyet Savcılarının katılımıyla Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından, olayın gerçekleştirildiği yerde yapılan incelemede 2  adet 9 mm çapında boş kovan ve 1 adet çekirdek bulundu. Bunun üzerine jandarma ekipleri yaptığı çalışmada, Çanakkale'de denizci er olarak askerlik yapan ve izne geldiği öğrenilen 23 yaşındaki Medet Can A.'nın mezrada görüldüğünü tespit etti. Şüpheli şahsın üzerinde yoğunlaşan ekipler, şüphelinin 10 gün önce ilçeye bağlı İn Köyü Parlak Tarla mevkiinde arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra havaya ateş açtığı da öğrendi. Bölgede de çalışma yapan ekipler, 3 adet 9 mm çapında boş kovan tespit edip, muhafaza altına alınarak operasyon için düğmeye bastı.
 
HAVALİMANINDA YAKALANDI, CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
 
Savcının şüpheli Medet Can A.'nın, yakalanması için talimat vermesinin ardından şahsın, izninin bitmesi üzerine ilçeden ayrılarak Çanakkale'ye gitmek üzere yola çıktığını ve Elazığ Havalimanında bulunduğunu öğrendi. Bunun üzerine  İl Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından şüpheli, havalimanında yakalandı.  Gözaltına alınarak Tunceli'ye götürülen zanlı, 3 çocuk annesi kadını 2 el ateş ederek öldürdüğünü itiraf ederken, şüphe çekmemek için mantar toplayıp getirip sattığını söylediği öğrenildi.
   
Öldürdüğü kadının cenaze törenine de katıldığı öğrenilen zanlının, İstanbul'dan satın aldığını iddia ettiği suç aleti tabancayı ise olay yerine yakın bir noktadan dereye attığını söylediği edinilen bilgiler arasında yer aldı.
 
Şüphelinin sorgusunun sürdüğü, kasten adam öldürme suçundan ifadesinin tamamlanıp adliyeye sevk edilmesinin beklendiği öğrenildi. 

Uluslararası Hafızlık ve Kur´an-ı Kerim´i Güzel Okuma Yarışması Başlıyor!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türk teknesine ateş açtılar

Türk teknesine ateş açtılar

Binlerce öğretmene müjdeli haber! Bugün başladı!

Binlerce öğretmene müjdeli haber! Bugün başladı!

TSK'ya yeni MPT-76 teslimatı

TSK'ya yeni MPT-76 teslimatı

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Game of Thrones'a ilham olmuştu, hayranları yıkıyor

Game of Thrones'a ilham olmuştu, hayranları yıkıyor

Onları görenler cep telefonuna sarıldı

Onları görenler cep telefonuna sarıldı

Merkez Bankası'ndan iki hamle birden

Merkez Bankası'ndan iki hamle birden

Yoğun talep var: Hem susatmıyor, hem de tok tutuyor

Yoğun talep var: Hem susatmıyor, hem de tok tutuyor
 

POPÜLER HABERLER

Yer Beşiktaş... Polis ´UBER´i böyle götürdü

Yer Beşiktaş... Polis ´UBER´i böyle götürdü

32 yıldır ormanda yaşıyorlar!

32 yıldır ormanda yaşıyorlar!

Gelmiş geçmiş en çılgın buluşlar!

Gelmiş geçmiş en çılgın buluşlar!

Kilo verdikten sonra bambaşka biri oldu

Kilo verdikten sonra bambaşka biri oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA