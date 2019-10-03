3 Ekim reyting sonuçları belli mi? Mucize Doktor mu, Bir Zamanlar Çukurova mı kim birinci? 3 Ekim reyting sonuçları belli mi? Mucize Doktor mu, Bir Zamanlar Çukurova mı kim birinci? sorularının yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Fox TV’de Mucize Doktor, ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, Show Tv'de Çöpçüler Kralı, Tv8'de Oflu Hocanın Şifresi 2 ve Kanal D'de Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yapımları ekranlara geliyor. Yeni bölümlerin ardından reyting birincisi belli olacak.