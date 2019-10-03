3 Ekim reyting sonuçları belli mi? Mucize Doktor mu, Bir Zamanlar Çukurova mı kim birinci?
3 Ekim reyting sonuçları belli mi? Mucize Doktor mu, Bir Zamanlar Çukurova mı kim birinci? sorularının yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Fox TV’de Mucize Doktor, ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, Show Tv'de Çöpçüler Kralı, Tv8'de Oflu Hocanın Şifresi 2 ve Kanal D'de Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yapımları ekranlara geliyor. Yeni bölümlerin ardından reyting birincisi belli olacak.
Tüm televizyon takipçileri 3 Ekim reyting sonuçları belli mi? Mucize Doktor mu, Bir Zamanlar Çukurova mı kim birinci? sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu akşam Fox TV’de Mucize Doktor, ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, Show Tv'de Çöpçüler Kralı, Tv8'de Oflu Hocanın Şifresi 2 ve Kanal D'de Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yapımları izleyicilerin karşısına çıkacak. Yeni bölümlerin ardından reyting birincisi belli olacak. 3 Ekim reyting sonuçlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.
3 EKİM REYTİNG SONUÇLARI BELLİ Mİ?
3 Ekim reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 3 Ekim reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.
26 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI
TOTAL
AB
ABC
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