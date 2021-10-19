3 gün önce kaybolan 93 yaşındaki alzaymır hastası kadını arama çalışmaları devam ediyor

AA 19 Ekim 2021 Salı 17:24 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 17:24

Merkeze bağlı İstilli köyünde yaşayan Dinçer'in evde olmadığını fark eden yakınlarının ihbarı üzerine 16 Ekim'de başlatılan arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı.



AFAD, AFAD Gönüllüleri Derneği (AFGD) ve Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE) ekiplerince sürdürülen çalışmalara su altı arama ekipleri de destek veriyor.



Bölgede tarama faaliyetlerinin yanı sıra Dinçer'in evinin yakınında bulunan Melen Çayı'nda arama yapılıyor.



Jandarma ekipleri de güvenlik kameralarını inceleyerek yaşlı kadından bir iz bulmaya çalışıyor.

