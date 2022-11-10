3 gün sustuktan sonra yalanladı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaretten yargılandığı davaya bakan Hakim Hüseyin Zengin'e baskı yapıldığını ileri sürdü. İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi hâkimi Hüseyin Zengin'in Haziran 2022'de, yaz kararnamesiyle, Samsun'a gönderildiğini yazan Terkoğlu, bu durumun olağan dışı olduğunu iddia etti.

ÇEVRESİNE ANLATMIŞ!

"Zengin'in, güvendiği kimi hâkim ve savcılara neler anlattığını öğrendim" diyen Terkoğlu, hakimin şunları söylediğini yazdı: "Ben de hükümete destek veriyorum. Hatta eşim, hükümetin desteklediği 2 No'lu Baro'da çalışıyor. Ancak ben hâkimim. Tarafsızlığımı korumak zorundayım. Buna rağmen bazı savcılar aracılığıyla, İmamoğlu'na iki yıldan fazla ceza vererek, onu siyasi yasaklı hale getirmem telkin edildi. Vicdani olarak, böyle bir cezanın adaletsiz olacağını gördüm. İmamoğlu hakkında, asgari sınırdan ceza verip, hükmün açıklamasını ertelemenin en doğrusu olacağına karar verdim. Bunu birkaç kişiye de söyledim. Durumdan haberdar olan ve adliyeyi yöneten bir isim, hükümetle görüşerek atamamı yaptırdı."

Zengin'in Terkoğlu'nun iddiaları üzerinden sürdürülen 'mağduriyet oluşturma' operasyonuna 3 gün boyunca sessiz kalması dikkat çekti. Zengin, Terkoğlu'nun iddialarını dün avukatı aracılığıyla yalanladı. Avukat Oğuzhan Taşdemir, Cumhuriyet'te yer alan haberin gerçeğe aykırı olduğunu belirterek erişim engeli getirilmesini talep etti. "Hakim Neler Anlatıyor" başlığıyla servis edilen haberin yayından kaldırılmasına karar verildi.

'FETÖ EVİNDE KALDI'

Öte yandan Sabah gazetesi Hakim Zengin'in FETÖ evinde kaldığını yazdı. FETÖ'nün yargı yapılanmasına yönelik Edirne Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmaya dikkat çekilen haberde etkinlik pişmanlık hükümlerinden yararlanan örgütün Bölge Talebe Mesülü Serkan Ö.'nün ifadelerine yer verildi: "Zengin, bana bağlı evlerde kalıyordu. İstanbul Hukuk öğrencisiydi. 17/25 Aralık sürecinden sonra evlerden ayrıldı."