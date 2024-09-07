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Güncel

3 gündür haber alınamayan öğretmenden acı haber

Elazığ'da 3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

AA7 Eylül 2024 Cumartesi 07:29 - Güncelleme:
3 gündür haber alınamayan öğretmenden acı haber
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Hankendi Ortaokulunda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yapan 28 yaşındaki Nurullah K'den 3 gündür haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Nurullah K'nin yaşadığı eve polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, yerde hareketsiz duran Nurullah K'nin cansız bedenini buldu.

Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Nurullah K'nin cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Nurullah K'nin ölüm sebebi otopsi sonucunda belli olacak.

Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

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