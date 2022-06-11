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3 gündür haber alınamayan 76 yaşındaki kadını ormanda çoban buldu

Çarşamba günü saat 06.30 sıralarında evden çıkan 76 yaşındaki kadın, jandarma, AFAD, DASKUT, NAK, ANDA ve İnegöl Arama Kurtarma ekipleri tarafından aranıyordu. Yaşlı kadını 3 günün ardından kaybolduğu ormandaki bir çoban buldu.

DHA11 Haziran 2022 Cumartesi 12:58 - Güncelleme:
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Bursa'nın Keles ilçesinde 3 gün önce evden çıkan, bir daha da haber alınamayan Firdevs Bayram (76), çoban tarafından ormanda bulundu. Bayram, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Keles ilçesinin kırsal Kıran Işıklar Mahallesi'nde yaşayan Firdevs Bayram, çarşamba günü saat 06.30 sıralarında evden çıktı. Bayram eve dönmeyince, aynı gün aile durumu jandarmaya bildirdi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Firdevs Bayram'ın bulunması için bölgeye jandarma, AFAD, DASKUT, NAK, ANDA ve İnegöl Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Aramalar 3 gündür sürerken, bir çoban ormanda kayaların arasındaki kadını görünce jandarmaya haber verdi. Bölgeye giden ekipler, kadının Firdevs Bayram olduğunu tespit etti. Sağlık durumu iyi olduğu görülen Bayram, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

  • Bursa
  • Keles ilçesi
  • Firdevs Bayram

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