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3 gündür kayıp Mazlum bulundu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 3 gün önce evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 14 yaşındaki zihinsel engelli Mazlum Ay, dün akşam saatlerinde Mardin kent merkezinde bir sokakta uyurken bulundu.

  • DHA
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Nusaybin'de yaşayan Metin Ay'ın zihinsel engelli oğlu Mazlum Ay, 3 gün önce evden çıktı ancak dönmedi. Ailesinin polise haber vermesi üzerine yapılan aramalara rağmen bir türlü bulunamayan Mazlum Ay, dün akşam Mardin merkezdeki bir sokakta uyurken vatandaşlar tarafından bulundu. İnternet sitelerinde gördükleri haberlerden fotoğrafından Mazlum Ay'ı tanıyan vatandaşlar, polisi arayarak durumu bildirdi. Uyuduğu sokağa gelen polis Mazlum Ay'ı alarak götürdükleri Mardin Devlet Hastanesi'nde, sağlık kontrolünden geçirdi. Dün geceyi Mardin'de geçiren Mazlum Ay, bugün sabah saatlerinde yakınlarına teslim edildi. 
 
Mazlum Ay'ı teslim alan amcası Selman Ay, yaşadıkları mutluluğu dile getirerek, "Yeğenim 3 gündür kayıptı. Basın mensubu arkadaşlara bildirdik, haber yapıp paylaştılar. Vatandaşlar da, 3 gündür kayıp Mazlum'u Mardin merkezdeki bir sokakta uyurken görmüş ve 155 polis ihbar hattını arayarak haber vermişler. Polis ekipleri de dün akşam Mazlum'u alıp hastaneye götürmüş ve sağlık kontrolünden geçirmişler. Mazlum'un durumu çok iyi. Polis o gece yeğenimi misafir ederek bugün sabah saatlerinde bize teslim ettiler. Kendilerine ve duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi. 

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