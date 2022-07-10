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3 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli kız çocuğunu arama çalışmaları sürüyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 3 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli kız çocuğunun bulunması için çalışma yürütülüyor.

AA10 Temmuz 2022 Pazar 15:58 - Güncelleme:
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Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu otizmli E.A'nın bulunması için güvenlik güçleri, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgede çalışma yapıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polisler ve İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ekipleri de Yeşilırmak Nehri'nde arama çalışmalarına devam ediyor.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı helikopterlerinin de katıldığı arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı.

Samsun'da perşembe günü akşam saatlerinden bu yana haber alınamayan E.A'nın ailesinin ihbarı üzerine çalışma başlatılmıştı.

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