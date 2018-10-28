Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

3 gündür kayıp olan yaşlı adam ölü bulundu

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesine bağlı Müfettişler Köyü'nde evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Mehmet Terzioğlu (81), 3 gün sonra ormanlık alandaki barakada ölü bulundu.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Geçen Perşembe gününden beri kaybolan Mehmet Terzioğlu için jandarma ve AFAD arama çalışması başlattı. Terzioğlu'nun çobanlık yaptığı ormanlık alanda arama yapan ekipler, bugüne kadar bir sonuç alamadı. Bir kişi, Hatipler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda bulunan bakarasında yaşlı erkek cesedi olduğunu fark etti. Haber vermesi üzerine barakaya gelen jandarma, cesedin 3 gündür kayıp olan Mehmet Terzioğlu'na ait olduğunu tespit etti. Terzioğlu'nun kaybolduktan sonra yağmur ve soğuktan korumak için barakaya girmiş olabileceği tahmin edildi.Jandarmanın yaptığı incelemenin ardından Terzioğlu'nun cesedi, otopsi için Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Suudi Başkonsolosluğu´na ait araçların oto yıkamacıdaki görüntüleri

Suudi Başkonsolosluğu´na ait araçların oto yıkamacıdaki görüntüleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA