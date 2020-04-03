03 Nisan 2020 Cuma 09:37 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 09:44

Koronavirüsün plastik yüzeylerde üç güne kadar yaşayabileceğini ifade eden enfeksiyon hastalıkları uzmanları, damacana suları evlerde ve iş yerlerinde kullanan kişileri şöyle uyardı: Covid-19, en sık hasta kişilerin öksürmesi sırasında havaya karışan damlacıklar içinde taşınarak diğer insanların solunum yoluna ulaşır ve enfeksiyonu başlatır. Bazen hastaların solunum damlacıklarıyla kirlenmiş yüzeylere dokunduktan sonra da ellerin ağız, burun ve göze götürülmesiyle de bulaşabilir. Ancak size damacana su veren satıcı bu malzemelerin yüzeyini hastalıkla kirletmişse, sizin eliniz de kirleneceği için ağız, burun ve gözünüze dokunursanız virüs bulaşabilir. Plastikte ve paslanmaz yüzeylerde yeni koronavirüsün kalma süresi 72 saat. Odanın sıcaklığı, nem durumu bu durumu etkiliyor fakat yine de ortalama süre üç gün... Dolayısıyla bu süre içinde virüsle hep iç içe oluyorsunuz..



(TÜRKİYE GAZETESİ)