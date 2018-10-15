3. Havalimanı üç uçakla denenecek

29 Ekim’de açılışı gerçekleştirilecek İstanbul Yeni Havalimanı’nda çalışmalar son sürat devam ederken, bir yandan da denemeler gerçekleştiriliyor.

Yapılan denemeler kapsamında Türk Hava Yolları’na ait üç yolcu uçağı İstanbul Yeni Havalimanı’na iniş yapacak.

İniş yapan uçaklar daha sonra köprülere yanaştırılacak. Park yerine gelen uçaklar için bagaj yükleme araçları da apronda hazır bekletilecek. Geçtiğimiz ay havalimanında iki bin bagajla yaklaşık 800 personelin katıldığı bir deneme yapılmış, başarılı olunmuştu.