3 ilçe ve 4 beldede seçimler yenilendi

31 Mart Yerel Seçim Sonuçlarının ardından Yüksek Seçim Kurulu tarafından Türkiye genelinde 3 ilçe ve 4 beldede seçimlerin yenilenmesi kararı alınmıştı.

SANDIKLARDAN AK PARTİ ÇIKTI

Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan ve Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran, Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar ve Aksaray'a bağlı Sağlık beldelerinde seçmenler, belediye başkanlarını seçmek için sandığa gitti.

Gelen resmi olmayan ilk sonuçlara göre belediye seçimleri tekrarlanan Tunceli'nin Akpazar beldesinde seçimi AK Parti kazandı. Aksaray Güzelyurt'ta da seçim AK Parti lehine sonuçlandı. Ayrıca Sivas'ın Güneykaya beldesinde belediye başkanlığını AK Parti'nin adayı kazandı.

AKSARAY'IN SAĞLIK BELDESİNDE BELEDİYE BAŞKANLIĞINI MHP'NİN ADAYI KAZANDI

Aksaray'ın merkez ilçesine bağlı Sağlık beldesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Abdullah Tosun kazandı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Sağlık'ta, kayıtlı 1799 seçmen okullardaki 8 sandıkta oyunu kullandı. Daha sonra oyların sayımı gerçekleştirildi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, 806 oy alan MHP adayı Tosun belediye başkanı seçildi, AK Parti adayı Mehmet Yiğit ise 748 oy aldı.