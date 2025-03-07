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3 ilde bazı bölgeler sanayi alanı olarak belirlendi

Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta bazı bölgeler sanayi alanı olarak belirlendi.

AA7 Mart 2025 Cuma 08:51 - Güncelleme:
3 ilde bazı bölgeler sanayi alanı olarak belirlendi
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Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta bazı bölgelerin sanayi alanı olmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hatay'daki bazı bölgeler, "Arsuz Alakop Sanayi", "İskenderun Nardüzü Sanayi", "Hassa Akbez Sanayi", "Kırıkhan Sanayi", "Antakya Mansurlu Sanayi" ve "Samandağ Uzunbağ Sanayi" alanları olarak belirlendi.

Ayrıca, Adıyaman'ın Merkez ilçesindeki bölgenin "Karadağ Sanayi Alanı", Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki bölgenin de "Elbistan Sanayi Alanı" olmasına karar verildi.

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