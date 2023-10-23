İSTANBUL 26°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ekim 2023 Pazartesi / 9 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,0522
  • EURO
    29,8003
  • ALTIN
    1786.9
  • BIST100
    7540.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

3 ilde devre mülk operasyonu: 5 tutuklama

Bursa merkezli 3 ilde düzenlenen devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

AA23 Ekim 2023 Pazartesi 12:12 - Güncelleme:
3 ilde devre mülk operasyonu: 5 tutuklama
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yabancılara yüksek fiyatlarla satmayı vadettikleri Bursa ve Yalova'daki devre mülk sahiplerinden "tanıtım ücreti" alıp, telefonlarındaki mobil bankacılık uygulamalarından kredi çekip kendi hesaplarını aktardıklarını tespit etti.

Polis, Bursa, Sakarya ve Düzce'de düzenlediği operasyonda tanıtım yapılan otelde 5'i suçüstü olmak üzere 10 şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramalarda şifreli yazışmaların olduğu dijital materyaller de ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şimdiye kadar 16 kişinin dolandırıldığını belirleyen polisin, mağdur sayısının artabileceğini değerlendirdiği öğrenildi.

  • bursa
  • devre mülk operasyonu
  • tutuklama

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.