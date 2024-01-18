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3 ilde dolandırıcılık operasyonu! 4 tutuklama

Nevşehir merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Olayla ilgili 2 şüphelinin daha arandığı belirtildi.

AA18 Ocak 2024 Perşembe 19:14 - Güncelleme:
3 ilde dolandırıcılık operasyonu! 4 tutuklama
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Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin araç satın almak isterken dolandırıldığı şikayeti üzerine Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlattı.

Kurdukları sistemle araç satışı yapmak isteyenlerin ilanlarını internet sitelerinden kopyalayıp sahte ilan veren, alıcı ve satıcıyı noterde buluşturduktan sonra satış bedelinin kendi hesaplarına gönderilmesini sağlayarak vatandaşları dolandırdıkları belirlenen 5 şüpheli, Mersin, Tunceli ve Bitlis'teki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Nevşehir'e getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili 2 şüphelinin daha arandığı belirtildi.

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