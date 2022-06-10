İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Haziran 2022 Cuma / 11 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,2096
  • EURO
    18,3267
  • ALTIN
    1021.09
  • BIST100
    2588.25
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 3 ilde istinaf mahkemesi kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Güncel

3 ilde istinaf mahkemesi kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 3 ilde istinaf mahkemesi kurulmasına ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu.

IHA10 Haziran 2022 Cuma 10:06 - Güncelleme:
ABONE OL

Adalet Bakanı Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "2016 yılında hayata geçirdiğimiz istinaf mahkemelerine yenilerini ekliyoruz. Denizli,Malatya ve Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemeleri kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Adalet Bakanlığı kararı ile Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun olumlu görüşü alınarak Denizli, Malatya ve Tekirdağ illerinde istinaf mahkemeleri kuruldu.

2016 YILINDA FAALİYETE GEÇTİ

İstinaf mahkemeleri olarak bilinen Bölge Adliye Mahkemeleri ve Bölge İdare Mahkemeleri 2016 yılında faaliyet geçti. Bölge Adliye Mahkemeleri bugüne kadar Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Van illerinde kurulmuştu. Denizli, Malatya ve Tekirdağ illerinde kurulan mahkemeler ile Bölge Adliye Mahkemelerinin sayıları 18'e çıkmış oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.