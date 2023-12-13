İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Aralık 2023 Çarşamba / 1 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,0663
  • EURO
    31,3887
  • ALTIN
    1849.67
  • BIST100
    7529.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

3 ilde Kafes-18 Operasyonu! 4 gözaltı

Samsun merkezli 3 ilde suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen Kafes-18 Operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

AA13 Aralık 2023 Çarşamba 18:08 - Güncelleme:
3 ilde Kafes-18 Operasyonu! 4 gözaltı
ABONE OL

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen Kafes-18 Operasyonu kapsamında Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 19 ruhsatsız tabanca, 21 pompalı tüfek, 221 tabanca gövdesi, 300 fişek, 2 kılıç, 2 mengene, demir testere, telsiz, 23 sentetik ecza hapı ve 0,68 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

  • suç örgütü operasyonu
  • gözaltı
  • suç çetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.