3 ilde Kafes-18 Operasyonu! 4 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen Kafes-18 Operasyonu kapsamında Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 19 ruhsatsız tabanca, 21 pompalı tüfek, 221 tabanca gövdesi, 300 fişek, 2 kılıç, 2 mengene, demir testere, telsiz, 23 sentetik ecza hapı ve 0,68 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.