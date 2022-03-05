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3 ilde organize suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde çek-senet tahsilatı yapan ve çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen organize suç örgütüne operasyon düzenledi. 8 şüpheli gözaltına alındı.

DHA5 Mart 2022 Cumartesi 12:34 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 12:34
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Maltepe'de 2020 yılında "Nitelikli Yağma Çek, Senet tahsilatı", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma", "Tefecilik", "Kasten Yaralama" suçlarına karışan organize suç örgütüne yönelik önceki gün İstanbul merkezli Ankara ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda adreslerde yapılan armalarda; mağdur kişilere ait senetler, silah ve silahlara ait mühimmat ve 74 şişe sahte içki ele geçirildi. Operasyon kapsamında 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün mahkemeye sevk edildiler. 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüpheli tutuklandı.

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