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  • 3 ilde ''rüşvet'' operasyonu! Gözaltına alınanlardan 4'ü tutuklandı
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3 ilde ''rüşvet'' operasyonu! Gözaltına alınanlardan 4'ü tutuklandı

Tekirdağ merkezli 3 ilde düzenlenen 'rüşvet' operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

AA22 Aralık 2023 Cuma 19:46 - Güncelleme:
3 ilde ''rüşvet'' operasyonu! Gözaltına alınanlardan 4'ü tutuklandı
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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Muratlı Tapu Müdürlüğüne yönelik rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si memur, 2'si emlakçı 4 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, iki gün önce Muratlı Tapu Müdürlüğüne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonu kapsamında Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul'da belirlenen adreslere yapılan baskında, 4 kamu görevlisi ile 4 emlakçı gözaltına alınmıştı. Yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 22 tabanca mermisi, 5 tabanca şarjörü, 307 şişe kaçak içki, 30 litre etil alkol, 8 cep telefonu, flash bellek, dizüstü bilgisayar ve ajanda ele geçirilmişti.

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