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3 ilde ‘sahte gelin' operasyonu! 4 kişi tutuklandı

Evlilik vaadiyle vatandaşları dolandıran çeteye yönelik Çorum merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

IHA25 Haziran 2025 Çarşamba 19:06 - Güncelleme:
3 ilde ‘sahte gelin' operasyonu! 4 kişi tutuklandı
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Edinilen bilgiye göre, evlilik vaadiyle tuzağına düşürdükleri vatandaşları dolandıran şahıslara yönelik Çorum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 1 ay boyunca çalışma yürüttü. Yapılan teknik takipte çete halinde hareket eden şahsıların, evlenmek isteyen vatandaşları ağlarına düşürdüğü, daha sonra da dolandırarak kayıplara karıştığı tespit edildi.

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Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, Osmancık Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, 19 Haziran'da şüphelilere yönelik Çorum merkezli Adıyaman ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgüt lideri M.A.'nın da arasında bulunduğu 11 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 adet Cumhuriyet altını, 3 adet bilezik, 18 bin 600 TL nakit para ile 14 adet dijital materyal ele geçirildi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari olan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İşlemlerinin ardından Osmancık Adliyesi'ne sevk edilen 10 şüpheliden suç örgütü lideri M.A.'nın da arasında bulunduğu 4'ü tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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