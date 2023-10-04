İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ekim 2023 Çarşamba / 20 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5748
  • EURO
    28,8755
  • ALTIN
    1612.66
  • BIST100
    8520.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

3 ilde ''torbacı'' operasyonu: 10 tutuklama

Diyarbakır merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 56 şüpheliden 10'u tutuklandı.

IHA4 Ekim 2023 Çarşamba 10:07 - Güncelleme:
3 ilde ''torbacı'' operasyonu: 10 tutuklama
ABONE OL

Diyarbakır merkezli 3 ilde 7 aylık çalışma sonrası 99 şüpheliye yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 56 kişiden 10'u tutuklandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yaklaşık 7 ay süren bir çalışma yürüttü. Çalışmalar neticesinde tespit edilen 56 şüpheliye ve uyuşturucu suçlarından aranması bulunan 43 şüpheliye yönelik 3 Ekim'de "Diyarbakır'ın huzuru bizim gururumuzdur" mottosu ile operasyon gerçekleştirildi. Diyarbakır merkezde 77 adres, ilçelerde 5 adres, İstanbul'da 1 ve Hakkâri'de 1 adres olmak üzere üç ilde toplam 84 adrese baskın yapıldı. Operasyona 15 Özel Harekat unsuru, 6 Çevik Kuvvet Timi, 2 dron, 1 helikopter, 3 narkotik dedektör köpeğinin yer aldığı bin 225 personelden oluşan 168 ekip katıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 53 kilo 101 gram esrar ve türevleri, 1 kilo 989,20 gram eroin maddesi, 87,30 gram metamfetamin maddesi, 9 adet sentetik ecza, 2 adet tabanca, 80 adet fişek, 1 adet payp, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 81 bin 20 TL, 40 euro ve 20 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan 56 şüpheliden hakkında 2-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası olan 3 şahıs, 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası olan 6 şahıs, 10 yıl üzeri (12 yıl 6 ay) kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs olmak üzere toplam 10 aranan şahıs işlemleri tamamlanarak tutuklandı. Yakalanan diğer 46 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.