3 ilde ''torbacı'' operasyonu: 10 tutuklama

Diyarbakır merkezli 3 ilde 7 aylık çalışma sonrası 99 şüpheliye yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 56 kişiden 10'u tutuklandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yaklaşık 7 ay süren bir çalışma yürüttü. Çalışmalar neticesinde tespit edilen 56 şüpheliye ve uyuşturucu suçlarından aranması bulunan 43 şüpheliye yönelik 3 Ekim'de "Diyarbakır'ın huzuru bizim gururumuzdur" mottosu ile operasyon gerçekleştirildi. Diyarbakır merkezde 77 adres, ilçelerde 5 adres, İstanbul'da 1 ve Hakkâri'de 1 adres olmak üzere üç ilde toplam 84 adrese baskın yapıldı. Operasyona 15 Özel Harekat unsuru, 6 Çevik Kuvvet Timi, 2 dron, 1 helikopter, 3 narkotik dedektör köpeğinin yer aldığı bin 225 personelden oluşan 168 ekip katıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 53 kilo 101 gram esrar ve türevleri, 1 kilo 989,20 gram eroin maddesi, 87,30 gram metamfetamin maddesi, 9 adet sentetik ecza, 2 adet tabanca, 80 adet fişek, 1 adet payp, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 81 bin 20 TL, 40 euro ve 20 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan 56 şüpheliden hakkında 2-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası olan 3 şahıs, 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası olan 6 şahıs, 10 yıl üzeri (12 yıl 6 ay) kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs olmak üzere toplam 10 aranan şahıs işlemleri tamamlanarak tutuklandı. Yakalanan diğer 46 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor.