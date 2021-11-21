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3 ilde zehir tacirlerine operasyon: 18 tutuklama

Osmaniye merkezli 3 ilde 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA21 Kasım 2021 Pazar 21:43 - Güncelleme: 21 Kasım 2021 Pazar 21:43
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Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Düziçi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokakta uyuşturucu satıcılığı yaptığı belirtilen 19 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından 18 Kasım günü Osmaniye merkezli Gaziantep ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 18 kişi, sorguları tamamlandıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 18 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

6 gram eroin, 3,22 gram metamfetamin, 2,17 gram esrar, yeşil reçeteye tabi 47 hap, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 3 fişeğin ele geçirildiği operasyonda adresinde bulunamayan ve firari konumdaki 1 şüphelinin de yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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