3 ildeki bazı taşınmazların satışı onaylandı

ÖİB'nin taşınmaz satışlarına ilişkin karar tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi'ndeki toplam 14 bin 551 metrekarelik 4 ayrı taşınmazın ayrı ayrı gerçekleştirilen ihalelerinde toplam 21 milyon 250 bin lira karşılığı en yüksek teklifi veren Mirsam Gayrimenkul İnşaat AŞ'ye satılması kararlaştırıldı.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, aynı mahalledeki 3 bin 575 metrekare taşınmazın 5 milyon 250 bin lira bedelle AVY Gayrimenkul Yatırımları AŞ'ye satılmasına onay verildi.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Kütahya'nın merkez ilçesi Parmakören Mahallesi'ndeki 4 bin 879 metrekare taşınmazın 3 milyon 5 bin lira bedelle en yüksek teklifi sunan Karcan Gübre Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ye satışı uygun bulundu.

Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Toklucak köyündeki 40 bin metrekarelik taşınmazın ve üstündeki yapıların 920 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Mehmet Kumartaşlı'ya satılması onaylandı.

